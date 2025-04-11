Англии отмерили семь клубов

В следующем сезоне Англия может установить рекорд по количеству клубов, попавших в Лигу чемпионов. После первых четвертьфинальных матчей главного еврокубка повысилась вероятность того, что в нее пройдут как минимум шесть английских команд. При этом остаются шансы, пусть и символические, на то, что их окажется семь. Для одного из претендентов — «Манчестер Юнайтед» — квалификация в Лигу чемпионов может стать чрезвычайно важным фактором, в первую очередь с финансовой точки зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ed Sykes / Reuters Фото: Ed Sykes / Reuters

Во вторник и среду состоялись первые матчи четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. По их итогам определилась национальная ассоциация, которая получит максимально возможное количество путевок в престижнейший еврокубок на следующий сезон. После разгромной — 3:0 — победы лондонского «Арсенала» над мадридским «Реалом» дополнительную, пятую, путевку застолбила за собой Англия.

По регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) места в соревнованиях под эгидой организации распределяются в соответствии с таблицей коэффициентов. Каждому из пяти лучших чемпионатов обеспечены по четыре места в Лиге чемпионов. При этом «бонусное» пятое получают две ассоциации, которые в отчетный сезон выступили в еврокубках успешнее остальных. Такую схему, действующую с прошлого сезона, UEFA принял вместе с реформой еврокубков. Тем не менее участие в основной сетке Лиги чемпионов пяти команд из одной страны — явление не новое. Пробиться в главный еврокубок можно или выиграв его, или выиграв континентальный турнир рангом ниже — Лигу Европы. Именно так в 2022 году в состязание протиснулся франкфуртский «Айнтрахт», за год до этого — «Вильярреал», а еще в середине прошлого десятилетия «Севилья».

Теперь благодаря этой лазейке Англия может установить новый рекорд: отправить в следующий розыгрыш Лиги чемпионов шесть или даже семь команд.

Одно место может занять пока идущая в чемпионате Англии седьмой «Астон Вилла». Произойдет это в том случае, если бирмингемцы останутся за пределами первой пятерки национального первенства и вдобавок выиграют Лигу чемпионов в текущем сезоне. Шансы, правда, довольно скудные — статистическое бюро Opta дает меньше процента. Оно и понятно: перед ответным, пусть и домашним, четвертьфиналом «Вилла» уступает ПСЖ со счетом 1:3.

А вот сценарий Лиги Европы выглядит вполне реальным. На победу в ней претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхем» — клубы, когда-то входившие в когорту топовых, но сейчас в английском чемпионате идущие далеко-далеко от «зоны еврокубков», на 13-м и 14-м местах соответственно. Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы прошли в четверг (они завершились после подписания номера в печать). По крайней мере до их начала (манчестерцы играли с «Лионом», а лондонцы — с «Айнтрахтом») обе английские команды входили в число фаворитов на титул.

Особую важность распределение путевок имеет из-за финансовых деталей. В Лиге чемпионов всегда были внушительные призовые, но после реформы они стали еще более привлекательными. По €18,6 млн — за попадание в общий этап (им с текущего сезона заменен групповой этап), по €2,1 млн — за каждую победу (всего на общем этапе каждая команда играет по восемь матчей), по €700 тыс. — за ничью. Плюс, от €275 тыс. до €9,9 млн в зависимости от места в итоговой таблице. Доходы клубов от телевизионных контрактов, которые исчисляются десятками миллионов, высчитываются отдельно.

Чрезвычайно важными такие доходы стали бы для любой команды, а для «Манчестер Юнайтед» они могут стать чуть ли не спасительными. В начале года клуб отчитался об убытках в £305 млн, что примерно втрое превышает допустимый по финансовым правилам Английской премьер-лиги лимит. Между тем его ключевой акционер — богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф, начавший жутко непопулярную политику «оптимизации»,— в мартовском интервью The Telegraph сообщил, что «Юнайтед» «мог обанкротиться к Рождеству», а уже на следующий день объявил о планах строительства нового 100-тысячного стадиона.

Роман Левищев