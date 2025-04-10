«ВЛК ИНОК» стал владельцем деревообрабатывающего комплекса в Ленобласти

Победителем на торгах по продаже деревообрабатывающего комплекса в Волосово стало ООО «ВЛК ИНОК». Предприятие досталось организации за 325 млн рублей, сообщили в пресс-службе АО «РАД».

Лесообрабатывающий комбинат стал владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «СБК ПРОМ». На территории комплекса выпускают высококачественные и экологически безопасные пиломатериалов, плиты, топливные брикеты.

Комбинату перешла производственная площадка на двух смежных участках общей площадью 11,5 га с ж/д путями, административно-бытовой корпус площадью 807,7 кв. м со вспомогательным и инженерным оборудованием, цех площадью 3,5 тыс. кв. м, а также склад площадью 5,5 тыс. кв. м с линией по производству трехслойных стеновых панелей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что БЦ Pulkovo Sky выставили на торги с начальной стоимостью 5,56 млрд рублей.

Татьяна Титаева