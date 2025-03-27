БЦ Pulkovo Sky выставили на торги с начальной стоимостью 5,56 млрд рублей

В Санкт-Петербурге выставили на торги бизнес-центр класса А Pulkovo Sky. Начальная стоимость объекта определена в 5,56 млрд рублей, минимальная — 4,06 млрд рублей, следует из информации на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Аукцион пройдет 28 мая по реализации 100% доли в уставном капитале ООО «ЕВ-Инвест». Будущий инвестор получит готовый арендный бизнес, поскольку площади полностью заполнены арендаторами. ООО «ЕВ-Инвест» является единственным учредителем собственника бизнес-центра ООО «Трансвей Северо-Запад».

Он был возведен в 2009 году недалеко от аэропорта Пулково. Здание высотой 14 этажей спроектировано как три сообщающихся между собой административных корпуса общей площадью 50,6 тыс кв. м.

«Это действительно уникальное предложение: бизнес-центр отличается не только современной архитектурой и современными техническими и экологическими стандартами, но и хорошими финансовыми показателями. Он генерирует чистый операционный доход в объеме более 1,2 млрд рублей в год»,— отметила заместитель гендиректора АО «Российский аукционный дом» Ольга Желудкова.

Финские компании EKE Finance Oy и Vicus Oy в феврале 2023 года продали свои доли бизнес-центре фонду Balchug Capital. Главой и основателем компании является Давид Амарян.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что торги по аренде двух зданий и трех помещений Апраксина двора проведут в апреле.

Татьяна Титаева