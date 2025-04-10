Банкиры свое отсидели

В Москве вынесен приговор по делу о выводе около 3,6 млрд руб. по фиктивным договорам из коммерческого банка (КБ) «Финансовый стандарт». Двое бывших топ-менеджеров кредитного учреждения и предприниматель были признаны виновными в растрате, но получили при этом сроки, которые уже отсидели в СИЗО, хотя прокуратура просила наказать фигурантов значительно строже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мещанский районный суд Москвы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мещанский районный суд Москвы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед Мещанским судом столицы по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предстали бывшие заместитель председателя правления КБ «Финансовый стандарт» Алим Хаметов, член правления Андрей Сорокин и предприниматель Сергей Козлов. Еще один фигурант, экс-председатель совета директоров банка Вадим Приступа, которого следствие считает организатором махинаций, успел уехать в Эстонию.

История банка «Финансовый стандарт» ведет начало с конца 1990 года, до 2000 года кредитная организация именовалась Джидаагробанком, а затем — «Бурятией». Нынешнее название банк получил в августе 2003 года, после чего головной офис переехал в Москву.

В мае 2016 года банк лишился лицензии. Отзывая ее, Центробанк указал, что «руководство “Финансового стандарта” размещало денежные средства в низкокачественные активы и не создавало адекватных принятым рискам резервов… не смогло обеспечить своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, несмотря на утрату собственных средств». А руководители банка «не предприняли никаких действий для нормализации его деятельности, хотя он был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций».

После введения в банке временного управления выяснилось, что убытки кредитного учреждения составляли почти 8,3 млрд руб.

Основная задолженность образовалась в результате вывода средств по фиктивным договорам, оформленным на столичные компании «Джерси», «Геоэнергия», «Корпорация» и «Профкомплектор».

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело. Изначально Алиму Хаметову, Андрею Сорокину и Сергею Козлову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное хищение путем мошенничества), при этом ущерб составлял несколько сотен миллионов рублей. Однако на финальном этапе расследования в январе 2022 года следствие переквалифицировало их действия на ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата), а сумма ущерба выросла до 3,6 млрд руб.

Слушания по делу начались в апреле 2023 года. В суде Алим Хаметов и Андрей Сорокин утверждали, что кредитные договоры, о которых говорилось в деле, они подписывали на основании заключений других служб банка. Сергей Козлов, который, по материалам дела, подыскивал фиктивных заемщиков, утверждал, что все договоры были реальными, а займы не удалось вернуть из-за изменения рыночной конъюнктуры.

В прениях прокуроры, впрочем, напомнили, что Арбитражный суд Московского округа в марте 2023 года косвенно подтвердил версию следствия, оставив в силе решения нижестоящих инстанций о взыскании с фигурантов по иску Агентства страхования вкладов (АСВ) убытков в размере 9 млрд руб. Причем в решении было прямо указано, что бывшие руководители банка и их подчиненные «кредитовали заемщиков, заведомо неспособных исполнять принятые на себя обязательства, а также замещали ликвидные активы на неликвидные ценные бумаги и вексельную задолженность».

Подсудимых Сорокина и Хаметова гособвинение предложило приговорить к девяти годам, а Козлова — к девяти с половиной годам колонии общего режима. В свою очередь, адвокаты в зависимости от позиции подзащитных (Андрей Сорокин вину признал, остальные — нет) просили либо об оправдании, либо о снисхождении.

Суд в итоге признал подсудимых виновными, но назначил им сроки от пяти до шести лет, которые они отбыли в СИЗО или под домашним арестом.

При этом всех оштрафовали на суммы от 500 тыс. до 800 тыс. руб. Также суд удовлетворил иск АСВ на сумму 2,7 млрд руб. До его погашения имущество осужденных по-прежнему будет арестовано.

Осужденные и адвокаты остались довольны судебным решением, но еще посоветуются, будут ли его обжаловать. Станет ли опротестовывать приговор гособвинение, в прокуратуре решат позже.

Алексей Соковнин