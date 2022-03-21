Фиктивные договоры не помешали растрате

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Как стало известно “Ъ”, следственный департамент (СД) МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении руководителей московского ООО «КБ "Финансовый стандарт"», которых обвиняют в особо крупной растрате. По данным следствия, в 2014–2016 годах при помощи своих сообщников они вывели из кредитного учреждения по фиктивным договорам около 3,6 млрд руб., часть из которых была присвоена. Пока по делу проходят три человека, председателю совета директоров КБ Вадиму Приступе удалось скрыться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Первые сигналы в правоохранительные органы о неблагополучном состоянии ООО «КБ "Финансовый стандарт"» (до 2003 года банк «Бурятия») стали поступать летом 2014 года. Заявители жаловались на невозможность то получения вовремя денег по переводу, то обналичивания своей зарплаты. Мало того, в обменных пунктах банка, если верить заявителям, им предлагали неоправданно заниженный курс. В мае 2016 года Центробанк отозвал у «Финансового стандарта» лицензию, там было введено временное управление, в ходе которого выяснилось, что убытки в кредитном учреждении составляли почти 8,3 млрд руб., притом что стоимость активов не превышала 1,2 млрд руб. при обязательствах перед кредиторами в размере 9,5 млрд руб.

В итоге, после того как АСВ подало иск к банку о взыскании потерь вкладчиков, СД МВД возбудил уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поначалу все руководители кредитного учреждения проходили по делу свидетелями, а первые обвинения фигурантам начали предъявлять в июле 2021 года. К ответственности были привлечены зампред правления банка Алим Хаметов, одновременно руководивший его кредитно-лимитным комитетом, член правления КБ Андрей Сорокин, а также предприниматель Сергей Козлов, который, по версии следствия, подыскивал фиктивных заемщиков. Из постановления о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности следует, что в выводе средств из банка были задействованы в основном ООО «Джерси», ООО «Геоэнергия», ООО «Корпорация» и ООО «Профкомплектор», зарегистрированные в столице.

Организатором преступной группы следствие считает бывшего председателя совета директоров банка Вадима Приступу, который уехал в Эстонию.

Изначально обвиняемым Хаметову, Сорокину и Козлову вменялось в вину хищение путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 392,2 млн руб., однако при предъявлении обвинения в окончательной редакции следствие переквалифицировало их действия на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а сумма ущерба уже составила 3,6 млрд руб.

Никто из фигурантов вины не признал. В частности, Алим Хаметов утверждал, что, хотя и подписывал кредитные договоры, однако делал это на основании заключений других служб банка. В том же духе показывал и Андрей Сорокин. А Сергей Козлов, подписывавший ряд договоров от имени фирм, вообще говорил, что все кредиты, которые следствие считает фиктивными, были вполне реальными, а невозвратными оказались из-за изменений на рынке.

В настоящий момент трое обвиняемых знакомятся с материалами дела, которые составили 235 томов.

Интересно, что, вопреки обычной практике, на этот раз процедура вызвала возмущение не следствия, а защиты. Адвокаты Алима Хаметова Алексей Першин и Алла Довгополая направили обращение в Генпрокуратуру и жалобу в Тверской суд Москвы, потребовав «признать незаконными действия руководителя следственной группы из СД МВД», занимающегося делом в отношении КБ «Финансовый стандарт». В ней адвокаты возмущаются тем, что, по их мнению, следствие фактически затягивает ознакомление с материалами. Адвокаты пояснили “Ъ”, что условились фотографировать страницы томов, при этом попросили не выдавать им те материалы, с которыми они уже поработали. Однако, по уверениям защитников, следствие им каждый раз предлагает посмотреть одни и те же тома. «Я живу в Подмосковье и трачу по четыре-пять часов в день, чтобы доехать в следственный департамент МВД,— рассказал “Ъ” господин Першин,— и только для того, чтобы расписаться в графике ознакомления с двумя-тремя томами дела, которые давно уже были скопированы на телефон коллеги».

Алексей Соковнин