Двоих нижегородцев осудили за дискредитацию российской армии

Сормовский райсуд назначил по два с половиной года лишения свободы двоим нижегородцам, обвиненным в дискредитации Вооруженных сил РФ по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, фигуранты разместили в интернет-паблике видеоролик, в котором содержалась ложная информация о действиях российской армии.

Как писал «Ъ-Приволжье», речь идет о бывших учениках лицея №82, которые записали ролик о том, что ВС РФ якобы взорвали Каховскую ГЭС в ходе спецоперации на Украине и атаковала с воздуха школы, торговые центры и места скопления мирных жителей. Неизвестные прислали ссылку на видео на электронную почту лицея, и директор написала заявление в полицию.

Владимир Зубарев