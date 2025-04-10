До 80% гражданских промпредприятий в РФ установили защиту от беспилотников

От 60% до 80% гражданских промышленных предприятий в России к апрелю 2025 года установили системы защиты от беспилотников. Годом ранее этот показатель не превышал 30%, сообщили «Ъ» три поставщика антидронового оборудования, ссылаясь на данные Росстата и собственный анализ рынка.

Спрос вырос в отраслях, где защита не является обязательной, а активнее всего оборудование закупали в европейской части страны. В перечне решений как комплексные системы, так и элементы пассивной защиты.

Замдиректора НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику») Наталия Котляр заявила «Ъ», что развитию рынка способствовало обновление нормативной базы в 2024 году, хотя у заказчиков остаются сложности с трактовкой требований.

Подробнее читайте в материале «Предприятия закрываются от дронов».