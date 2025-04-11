«Аммоний» перегрузил долговую тележку

Выручка АО «Аммоний» за 2024 год выросла на 24% по сравнению с 2023 годом и составила 31,63 млрд руб., однако краткосрочные займы увеличились в 4,1 раза и достигли 63 млрд руб., что вдвое превышает годовую выручку. Это следует из бухгалтерской отчетности компании по РСБУ. В то же время долгосрочные заемные средства сократились с 51,5 млрд до 140 млн руб. Эксперты по-разному оценивают финансовое положение компании. Одни указывают на сохраняющуюся высокую нагрузку на ликвидность, зависимость от краткосрочного заимствования и отрицательный собственный капитал. Другие отмечают признаки перехода к стабилизации: активы растут, убытки сокращаются, а отрицательный капитал уменьшается, хотя риски ликвидности сохраняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краткосрочные займы химического гиганта достигли 63 млрд руб., превысив годовую выручку

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Краткосрочные займы химического гиганта достигли 63 млрд руб., превысив годовую выручку

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Выручка АО «Аммоний» по итогам 2024 года составила 31,63 млрд руб., что на 24% выше показателя 2023 года, следует из бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2024 год. Основную часть дохода обеспечили продажи карбамида (20,13 млрд руб.) и аммиачной селитры (8,63 млрд руб.), на прочую продукцию пришлось 2,87 млрд руб.

Наиболее существенным изменением в финансовом положении компании стало перераспределение долговой нагрузки: долгосрочные обязательства сократились на 90% с 58,7 млрд руб. до 5,98 млрд руб., тогда как краткосрочные выросли в 3,6 раза до 70,11 млрд руб.

В структуре долгосрочных обязательств особенно заметно уменьшились долгосрочные заемные средства — с 51,47 млрд руб. до 140 млн руб. При этом краткосрочные займы увеличились с 15,25 млрд руб. до 62,99 млрд руб., что в два раза превышает годовую выручку компании.

АО «Аммоний» По данным сервиса Rusprofile, АО «Аммоний» зарегистрировано в 2006 году в Менделеевске. Предприятие входит в группу компаний «Азот», 60% которой принадлежит предпринимателю Роману Троценко. Основным видом деятельности компании является производство удобрений и азотных соединений. В марте 2024 года Инвестиционный совет Республики Татарстан одобрил проект по производству аммиака и карбамида «Аммоний 2».

Себестоимость продаж выросла на 7% до 14,42 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 42% до 17,21 млрд руб., прибыль от продаж — на 19% до 8,43 млрд руб. Коммерческие расходы составили 7,83 млрд руб., управленческие — 944,93 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 46% по сравнению с 2023 годом и составила 5,71 млрд руб. (в 2023 году — 10,66 млрд руб.) при сопоставимом уровне процентных расходов — 3,46 млрд руб.

Активы компании выросли на 5% до 69,62 млрд руб., из которых 55,68 млрд руб. приходится на внеоборотные активы (рост на 3%). Основные средства компании оцениваются в 31,99 млрд руб., отложенные налоговые активы — 12,95 млрд руб., финансовые вложения — 5,93 млрд руб. Оборотные активы увеличились на 15% до 13,94 млрд руб.

Операционный денежный поток сократился на 35% до 9,08 млрд руб. На инвестиционную деятельность «Аммоний» направил 4,88 млрд руб., в том числе 3,11 млрд руб. на приобретение долей в других организациях. Общий отток денежных средств составил 131,42 млн руб., остаток на конец года — 1,04 млрд руб.

Положительным изменением стал выход чистых активов в плюс: впервые с 2020 года они достигли положительного значения — 6,37 млрд руб. (в 2023 году — минус 12,07 млрд руб.). Отрицательный собственный капитал сократился на 47% и составил 6,47 млрд руб.

Дополнительным фактором давления на финансовые показатели компании может стать недавнее судебное решение по спору с АО «Газпром межрегионгаз Казань». В марте 2025 года Арбитражный суд Татарстана не удовлетворил требования «Аммония» в части установления минимальной цены на газ, который используется предприятием как сырье для производства удобрений. Представители «Аммония» заявили «Ъ Волга-Урал» о несогласии с вердиктом и намерении его обжаловать, отметив, что новый договор «существенно ухудшает положение предприятия на рынке».

В июле 2020 года КАО «Азот» (входит в ГК «Азот») приобрело у ГК «Внешэкономбанк» (ВЭБ) права требования по кредиту, выданному «Аммонию». По информации СМИ, сумма сделки составила $900 млн при объеме долга около $1,8 млн. После этого было заключено мировое соглашение и прекращено дело о банкротстве предприятия, инициированное ВЭБом в декабре 2019 года.

ГК «Внешэкономбанк» (ВЭБ.РФ) ГК «Внешэкономбанк» (ВЭБ.РФ) — государственная корпорация, учрежденная в 2007 году в форме банка развития, не является коммерческим банком. Корпорация занимается финансированием инфраструктурных, промышленных и высокотехнологичных проектов, направленных на развитие экономики и поддержку технологического суверенитета. В 2024 году активы группы ВЭБ.РФ достигли 5,7 трлн руб., прибыль составила 75,8 млрд руб. С 2009 года ВЭБ являлся кредитором проекта строительства химического комплекса «Аммоний» в Татарстане. Общая сумма кредитного участия составила более 900 млн. Финансирование осуществлялось с привлечением японских банков. Впоследствии в 2020 году права требования по кредиту были приобретены КАО «Азот». Завод «Аммоний» был запущен в 2016 году на базе активов Новоменделеевского химического завода. Проектировщиком выступал Научно-исследовательский и проектный институт карбамида (НИИК). Стоимость проекта в 2015 году оценивалась в $2,1 млрд. Из-за резкого роста курса доллара предприятие не смогло своевременно обслуживать валютные кредиты.

В декабре 2023 года один из бывших руководителей «Аммония», экс-председатель совета директоров компании Ринат Ханбиков, был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год по его распоряжению завод реализовал по заниженным ценам 150,5 тыс. тонн аммиачной селитры, что привело к ущербу в 246,4 млн руб.

В марте 2025 года Рината Ханбикова отпустили под домашний арест. В рамках этого расследования с делом господина Ханбикова было объединено ранее приостановленное уголовное дело в отношении бывшего совладельца и генерального директора НИИК Игоря Есина, которому были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенного имущества.

В сентябре 2020 года, вскоре после смены собственника, руководство «Аммония» обращалось в арбитражный суд с исками к Ринату Ханбикову и экс-директору дочерней компании АО «Аммоний» — ООО «Менделеевсказот» Фирдису Абдрахманову, требуя взыскать с них в солидарном порядке 202,2 млн руб. убытков в пользу «Менделеевсказота», а с господина Ханбикова — дополнительно 488 млн руб. в пользу «Аммония». Однако впоследствии эти иски были отозваны истцом. Лишь спустя три года после этого были предъявлены уголовные обвинения.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что структура обязательств компании вызывает вопросы.

«Компания находится в зоне некоторого финансового риска из-за высокой долговой нагрузки и отрицательного капитала», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, резкий рост краткосрочных обязательств до 70 млрд руб. создает нагрузку на ликвидность предприятия. «Можно предположить, что „Аммоний“ испытывает сложности с получением долгосрочных займов в условиях высокой ключевой ставки и вынужден перекредитовываться краткосрочно, но ставка по таким кредитам наверняка чрезвычайно высока, а краткосрочная задолженность по объему в несколько раз превышает оборотные активы — это говорит о высоком риске», — отметил господин Жарский.

Эксперт также обратил внимание, что нераспределенная прибыль остается отрицательной, хотя убыток сокращается. «Общая сумма активов и пассивов на 2024 год составляет 70 млрд руб., что на 5% больше по сравнению с 2023 годом, то есть в целом компания демонстрирует рост, но цена этого роста может быть очень высокой и опираться на дорогие заемные средства», — пояснил он.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что, несмотря на высокие риски, компания демонстрирует устойчивую положительную динамику.

«Финансовые показатели улучшаются, активы растут, убытки снижаются, но долговая нагрузка сместилась в сторону краткосрочной», — пояснил эксперт. Он отметил, что наличие отрицательного капитала является «серьезным маркером», однако положительная динамика — сокращение отрицательного капитала с 12,2 млн руб. в 2023 году до 6,5 млн руб. в 2024-м — говорит о стабилизации.

«Компания модернизировала мощности и демонстрирует неплохие результаты, с другой стороны, у компании очень большие капитальные затраты на строительство второй очереди газохимического комплекса. Проект в связи с ростом затрат потребовал дополнительного финансирования, что мы и видим в росте краткосрочной задолженности. Если компания переведет данные кредиты в проектное финансирование, то, вероятнее всего, ситуация существенно улучшится», — заключил господин Кабаков.

Анар Зейналов