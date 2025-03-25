Не сошлись в цене

Арбитраж Татарстана вынес решение по спору между АО «Аммоний» и АО «Газпром межрегионгаз Казань» об условиях договора поставки газа. Суд частично поддержал позицию химического предприятия, использующего газ как сырье для производства удобрений, но вопрос о минимальной цене решил в пользу поставщика. «Аммоний» намерен обжаловать решение. Эксперт считает, что, несмотря на право «Аммония» на обжалование, суды традиционно поддерживают «Газпром» в вопросах ценообразования, если изменения соответствуют методикам ФАС и договорным условиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Аммоний» не смог отстоять в суде право на минимальную цену на газ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ «Аммоний» не смог отстоять в суде право на минимальную цену на газ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Татарстан частично удовлетворил иск АО «Аммоний» к АО «Газпром межрегионгаз Казань» об урегулировании разногласий при заключении договора поставки газа. Компании не смогли самостоятельно согласовать ряд пунктов нового договора, что вынудило химпредприятие обратиться в суд в январе 2025 года.

АО «Аммоний» По данным сервиса Rusprofile, АО «Аммоний» зарегистрировано в 2006 году в Менделеевске. Основным видом деятельности компании является производство удобрений и азотных соединений. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 26 млрд руб. (снижение на 38% к предыдущему году), чистая прибыль — 11 млрд руб. (падение на 27%). Предприятие входит в ГК «Азот» бизнесмена Романа Троценко. В марте 2024 года Инвестиционный совет Республики Татарстан одобрил проект по производству аммиака и карбамида «Аммоний 2».

По итогам заседания суд урегулировал разногласия между сторонами, приняв большинство спорных положений в редакции «Газпрома».

Ключевым вопросом спора стала минимальная цена на газ. «Аммоний» пытался доказать, что газ, приобретаемый им у поставщика в объеме около 700 млн кубометров, не соответствует объему, указанному в договоре между АО «Газпром межрегионгаз Казань» и третьим лицом ООО «Газпром Межрегионгаз» (г. Санкт-Петербург) в объеме 2,4–2,8 млрд кубометров, на основании которого определяется стоимость газа.

Цены на газ Согласно данным АО «Газпром межрегионгаз Казань», тарифная сетка для промышленных потребителей включает несколько категорий, зависящих от годового объема потребления газа. Для предприятий, потребляющих свыше 500 млн кубометров газа (категория 1), к которой относится «Аммоний» с годовым потреблением около 700 млн кубометров, базовая цена составляет 8 тыс. 344 руб. за тысячу кубометров с НДС. При этом для компаний, входящих в «исключающую группу», тариф значительно ниже — 7 тыс. 667 руб. Таким образом, переплата может составить 473,9 млн руб. в год.

Представитель ответчика парировал, что «ни одно предприятие в Республике Татарстан не получает газ по минимальной цене с 1 января 2025 года».

На время судебных разбирательств судом были приняты обеспечительные меры, обязывающие АО «Газпром межрегионгаз Казань» продолжать поставки газа «Аммонию» на условиях предыдущего договора. В феврале газовый поставщик пытался оспорить данную меру, заявляя, что она приведет к убыткам компании, но суд отклонил это ходатайство. С вынесением итогового решения обеспечительные меры были отменены.

Помимо урегулирования разногласий, суд постановил взыскать с ответчика 80 тыс. руб. в счет возмещения судебных расходов истца.

Как сообщил «Ъ Волга-Урал» представитель АО «Аммоний» после оглашения решения, компания не согласна с вердиктом и намерена его обжаловать. По мнению химического предприятия, новый договор «существенно ухудшает положение (предприятия — „Ъ“) на рынке».

Специалист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов отметил, что в спорах о ценообразовании суды чаще поддерживают позицию «Газпрома», если изменения соответствуют методикам ФАС и договорным условиям. «Газовые расчеты всегда сводятся к решению Правительства и к установлению статуса участника как крупного потребителя или нет, от этого полностью зависит тариф», — пояснил юрист.

«В данном случае „Аммоний“ пытался установить, что они не являются крупным потребителем на рынке, тем самым снизить стоимость покупки газа, но „Газпром“ смог доказать обратное», — считает господин Смирнов. По его словам, то, что «Аммоний» является крупным потребителем на рынке, «уже не может отнести его к льготной категории».

«Думаю, „Газпром“ предоставил полный расчет, а также смог доказать категоризацию, в связи с чем суд по ценовому вопросу все-таки встал на сторону газовой компании», — заключил эксперт.

Анар Зейналов