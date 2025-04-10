Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему Corniche спортсмена решили продать на торгах именно сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на продажу черный кабриолет Rolls-Royce Corniche 1994 года выпуска. Машина довольно редкая, всего таких было построено только 219 штук. Но если бы аукционные торги по этому лоту состоялись, например, полгода назад, то едва ли за него удалось бы выручить такую сумму, которая фигурирует в ценнике сегодня — $895 тыс. И есть мнение, что через неделю, когда этот Rolls-Royce, скорее всего, будет куплен, его цена зашкалит за $1 млн.

Дело в том, что черный кабриолет в том же 1994 году, как он сошел с конвейера в Гудвуде, был подарен форварду Los Angeles Kings Уэйну Гретцки за кучу рекордов и прочие выдающиеся достижения. К лоту даже прилагается трогательная фотография: Гретцки в хоккейной форме, рядом его дети, а подле на льду стоит черная машина с Брюсом МакНеллом, владельцем клуба Los Angeles Kings за рулем.

Гретцки тогда играл в профессиональный хоккей уже полтора десятка лет, был в зените своей славы. И в Советском Союзе, где хоккейные поединки с заокеанскими звездами были важной составляющей холодной войны, Уэйна знали и взрослые и дети. Даже фамилию его в трансляциях иногда склоняли на наш лад. «Дроздецкий обводит Грецкого», — комментировал Николай Озеров, что в принципе не было ошибкой, учитывая то, что дедушку хоккеиста звали Терентий Лаврентьевич Греций, и родился он на территории Российской Империи.

Уэйн Гретцки завершил карьеру хоккеиста в 1999 году. Его, получившего прозвище The Great One, то есть «Великий», не то, что бы забыли. Но с новой силой заговорили именно в эти дни, когда Александр Овечкин превзошел его рекорд по количеству заброшенных в матчах НХЛ шайб. Потому и Rolls-Royce хоккеиста поспешили выставить на продажу, пока имя его на слуху.

Кстати, в 2023 году, по завершении чемпионата КХЛ, Александру Овечкину подарили сертификат на приобретение Lada Niva Travel. Если он его отварил, через три десятка лет тоже будет хороший аукционный лот.