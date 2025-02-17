Свердловские власти дополнительно выделили около 350 млн рублей на ремонт дорог

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно распределил около 350 млн руб. на ремонты дорог Камышлову, Кировграду и Богдановичу, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках дополнительного конкурсного отбора Камышловский городской округ получит почти 70 млн руб. на реконструкцию улично-дорожной сети в жилой застройке, Кировградский муниципальный округ — 124,6 млн руб. на реконструкцию улицы Кировградская, а Богдановичу направлены дополнительные 158,7 млн руб. на реконструкцию автомобильной дороги по улице Кунавина.

Напомним, в начале года по поручению главы региона 13 свердловским муниципалитетам уже были направлены 2,6 млрд руб. на реконструкцию и ремонт улиц.

Полина Щуцкая