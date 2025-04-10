В Новороссийске сократилась площадь возгорания свалки до 200 квадратных метров

Площадь подслойного тления мусорного полигона в Новороссийске сократилось до 200 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В локализации задействовано 22 человека, 13 единиц техники. На данный момент отсыпано свыше 77 тыс. кубометров грунта, выполнено 5,7 тыс. рейсов»,— написал господин Гавриков.

Ранее, 7 апреля, площадь тления на мусорном полигоне сократилась до 300 кв. м. Специалисты продолжают тушить возгорание.

Мусорный полигон на горе Щелба под Новороссийском горит с 13 марта 2025 года. Возгорание удалось локализовать 18 марта. Тогда же начала сокращаться площадь пожара.

Алена Воробьева