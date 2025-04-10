Конфискована квартира бывшего директора омского интерната для психбольных

В Омской области суд реквизировал в доход государства недвижимость экс-директора Марьяновского психоневрологического интерната, которая была приобретена на неподтвержденные, по данным силовиков, доходы. Речь идет о квартире в северной столице, рассказали в прокуратуре, которая инициировала судебное разбирательство.

«Установлено, что в 2023 году его дочь, имеющая трудовой стаж не более 1 года, в отсутствие других источников дохода приобрела квартиру в городе Санкт-Петербурге площадью 70 кв. м. и стоимостью 18,4 млн руб. Фактически финансирование покупки жилья осуществлялось ее отцом, обвиняемым в настоящее время в совершении ряда должностных преступлений, в том числе взятках», — сообщили в надзорном ведомстве.

Илья Николаев