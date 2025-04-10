Сенаторы США подозревают Трампа в рыночных манипуляциях и инсайдерской торговле

Члены Сената США, представляющие Калифорнию и Коннектикут, призвали провести расследование в отношении Дональда Трампа. Его подозревают в рыночных манипуляциях и инсайдерской торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенаторы-демократы Адам Шифф и Ричард Блюменталь заявили, что вчерашнее внезапное заявление президента об отсрочке импортных пошлин и последующий резкий рост рынка могли привести к тому, что посвященные в его планы люди получили возможность заработать на этом. Сенатор Шифф сообщил, что инициирует расследование в Конгрессе после того, как индекс S&P 500 из-за заявлений Трампа взлетел на 9%, и Трамп написал в соцсетях «Сейчас отличное время, чтобы покупать!».

«Мы постараемся сделать все, чтобы разобраться в ситуации,— подчеркнул сенатор Шифф.— Одно дело, когда речь идет о торговле семейными токенами на криптобирже, но совсем другое — когда кто-то использует инсайдерскую информацию для личного обогащения на бирже. Надеюсь, что вскоре мы все узнаем».

Как отмечают американские СМИ, обычно такие расследования проводит либо комитет Сената по юридическим вопросам, либо комитет по финансовым делам. В настоящее время в обоих комитетах председательствуют представители Республиканской партии, которая пока воздерживается от оценок действий администрации президента.

Подробнее о ситуации с пошлинами — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».

Евгений Хвостик