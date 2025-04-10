Силовики пришли с проверкой в петербургский книжный магазин «Подписные издания»

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пришли с проверкой в один из самых старейших книжных магазинов города «Подписные издания» на Литейном проспекте. Данный факт подтвердили «Ъ-СПб» в книжной лавке, но без подробностей, что послужило причиной такого визита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации СМИ, рейд связан с якобы поступившими жалобами на торговлю литературой, содержащей признаки «ЛГБТ-идеологии» (Международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России).

Как выяснил «Ъ-СПб», вопросы возникли к нескольким работам издательства Ad Marginem. Книги были изъяты на проверку. О каких именно изданиях идет речь, на данный момент неизвестно.

«Подписные издания» были основаны в 1926 году. На полках магазина представлена в основном интеллектуальная литература: художественная проза, философия, история, искусствоведение и книги для детей всех возрастов.

Андрей Кучеров