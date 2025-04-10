Петербургский подросток передал однокласснику 18 млн рублей для лечения матери

Полиция Санкт-Петербурга разбирается в передаче 13-летним школьником 18 млн рублей своему однокласснику. Подростку они якобы были нужны для лечения матери и покупки авто для перепродажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев Фото: Геннадий Гуляев

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, накануне к правоохранителям обратился местный житель с заявлением, что его сын передал однокласснику 5,4 млн рублей и 150 тыс. долларов США.

Далее выяснили, что денежные средства были переданы для лечения матери семиклассника, а также покупки машины за границей для перепродажи в России. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ректора ПсковГУ Наталью Ильину арестовали на два месяца по делу о мошенничестве.

Татьяна Титаева