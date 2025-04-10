Ректора ПсковГУ Ильину арестовали на два месяца по делу о мошенничестве

Городской суд Псковской области избрал меру пресечения ректору Псковского государственного университета Наталье Ильной. Она пробудет в СИЗО два месяца, сообщила пресс-служба судов региона.

Ильина стала фигуранткой дела по ч. 1 ст. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере). Ее задержали 8 апреля. Следствие полагает, что ректор ПсковГУ оформила в штат несуществующего сотрудника и таким образом присвоила себе 10 млн рублей.

Сумму Ильина использовала для покупки двух квартир в московском районе Тропарево-Никулино. Общую стоимость недвижимости оценивают в 40 млн рублей, сообщало РИА Новости.

Татьяна Титаева