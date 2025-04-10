Кремль отказался комментировать демонстрацию трупа подростка на площади в Чечне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения, что на городской площади в Чечне выставили тело тела 17-летнего подростка. 7 апреля он напал на сотрудников ДПС в городе Ачхой-Мартане. 9 апреля Telegram-каналы показали видео, на котором тело подростка лежит на площади города под портретом главы республики Рамзана Кадырова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы точно не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналиста РБК во время пресс-колла.

Пресс-секретаря спросили о видео, распространенном накануне оппозиционным чеченским Telegram-каналом Niyso. На нем видны десятки людей, стоящих вокруг тела. Оно лежало на асфальте возле здания администрации. На здании изображен глава республики Рамзан Кадыров и надпись «Ахмат — сила». За кадром слышится женский плач. По данным канала, после митинга тело осталось лежать на площади.

На сотрудников патрульно-постовой службы молодой человек напал с ножом вечером 7 апреля. Его застрелили на месте. Двое полицейских получили ранения, один из них позднее умер. СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя). Рамзан Кадыров поручил силовым ведомствам «выслать» из республики родственников нападавшего и изъять их имущество.

Полина Мотызлевская