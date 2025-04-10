Лавров на встрече с главой МИД Казахстана пошутил про настойку

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу провели переговоры в Алма-Ате. Переговоры между министрами начались с шутки про алкоголь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Диалог начался с комментария господина Нуртлеу о том, что по протоколу министры должны сфотографироваться. «Настаивают!»,— сказал министр. «На чем?.. На гвоздике можно настаивать»,— ответил ему господин Лавров. Представитель МИД Мария Захарова назвала разговор искрометным.

Встреча прошла на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов СНГ. Господин Лавров говорил, что двусторонняя связь между Россией и Казахстаном продолжает укрепляться. Подтверждением этому он назвал предстоящее учреждение российского генконсульства в Актау.

Господин Лавров добавил, что российская сторона ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После этого Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу возложил цветы к Вечному огню у мемориала Славы в Алма-Ате.