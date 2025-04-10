У фермеров замерзли косточковые

Заморозки повредили часть садов полуострова, Крым недосчитается около трети урожая черешни. От непогоды пострадали сливы, абрикосы, миндаль и персики ранних сортов цветения. В региональном Минсельхозе считают, что говорить о потерянном урожае пока рано, но крымские фермеры уже подсчитывают убытки. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Укрывать деревья полимерной пленкой или соломой, как это советуют в МЧС, в некоторых случаях уже поздно. Садоводы из Краснодарского края в эти дни могут поделиться опытом с коллегами из Крыма. В Геленджике проходит конференция плодовиков «Абрикос — философия развития». Впрочем, не помешает и философия утешения.

Многие косточковые уже успели набрать цвет, говорит гендиректор фермерского хозяйства «Таир» Леман Джемилев, его сады находятся в восточной части полуострова: «Крым маленький, но он абсолютно разный. Если говорить о Бахчисарайских районах, которые ближе к югу, там все уже в цветке было. Персики, абрикосы — с ними точно уже хорошего мало.

А с черешней пока еще непонятно. Сады однолетние, двухлетние, которые только посадили, в 2025 году выпали до 30%. Чтобы только зайти в следующий год, нужно выйти в ноль, может быть, с маленьким плюсиком. По большому счету это прибыль, на которую живет предприятие. 60-70% — прямые затраты. Выйдем хот бы на окупаемость прямых затрат, и это будет уже хорошо».

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк говорит, что пострадало до 30% черешневых садов. Владельцы насаждений не исключают, что часть урожая можно выходить. А вот с абрикосом только и остается, что рассуждать о философии развития, признается Виктор Шварц, который работает агротехником в частном хозяйстве: «Черешня, она бутонящая. Алыча, допустим, слива есть диплоидная — они раньше распускаются. Абрикос кое-какой накрыло морозами: утром он зацвел, а к 22 часам уже весь почернел».

Не досчитаются покупатели миндаля и персиков. Меньше всего пострадали яблони и поздноцветущие культуры. Пока еще есть шанс наверстать потери за счет более поздних сортов. Во всяком случае, надежду на это не теряет владелец крупного хозяйства в Бахчисарайском районе Эрджеп Аметов. Сезон только начался, а затраты уже бьют по карману, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Миндаль, персик в любом случае пострадали. Когда пройдет цветонос, уже будет видно, где есть плоды, где нет. И это у нас основная прибыль. Затратная часть: препараты химии, солярка, оборудование. Спокойно можно отработать в минус».

В степных и предгорных районах Крыма температура опускалась до -2. А в центральной России садоводы до сих пор не оправились от прошлогодних морозов, которые не только забрали урожай, но и повредили деревья. Причина — неморозостойкие саженцы, и субсидии здесь не помогают, объясняет президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин: «Черешня, персик, абрикосы — вымерзли тысячи гектаров садов. Деревья поражены на 70-80%, они будут умирать еще два-три года. А там, где завезен не зимостойкий посадочный материал, поражение 100-процентное. Сады полностью списаны по Белгороду, по Курску, по Воронежу. До 1 млн идет субсидирование гектара сада. Потратили миллиарды».

В мае 2024-го заморозки уничтожили 900 тыс. гектаров посевов и яблоневых садов. Урожай просел, производители сидра жаловались на дефицит яблок, которые подорожали в некоторых случаях на четверть, а в других и вдвое. Кстати, на Кубани отчитались о рекорде, собрали 660 тыс. т. Это треть всего урожая фруктов и ягод в России. Получится ли повторить?

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Станислав Крючков