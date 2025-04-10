Кубанские фермеры рассказали, как апрельская непогода повлияет на урожай

Фермерские хозяйства Краснодарского края фиксируют последствия резкого похолодания, затронувшего регион в начале апреля. На фоне мартовского потепления до +30 градусов апрельская смена погоды привела к возвратным заморозкам и снегопаду, что вызвало обеспокоенность среди производителей плодовых и зерновых культур, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, в зону риска в первую очередь попали раннецветущие косточковые — вишня, черешня и абрикос. Однако, как отмечает глава объединения Николай Щербаков, погодные условия пока не критичны. Основная часть садов, включая яблоневые посадки, еще не вступила в фазу цветения.

Сложнее, по словам фермером, ситуация в полях. В Павловском районе сильный град повредил посевы пшеницы. Генеральный директор агрокомплекса «Лабинский» Алексей Скоробогатов отметил, что озимые культуры на этапе активного роста уязвимы к заморозкам, способным нарушить формирование колоса. При температуре ниже -4 градусов под угрозой оказываются всходы рапса и сахарной свеклы.

Как сообщил главный агроном ГК «Прогресс Агро» Александр Ендовицкий, из-за нестабильной погоды аграрии не могут провести плановую обработку гербицидами и фунгицидами, что в условиях избыточной влажности чревато развитием сорняков и заболеваний. В случае падения температуры до -5 градусов и ниже возможно значительное снижение урожайности.

Как отметил уполномоченный представитель губернатора по взаимодействию с КФХ Вячеслав Легкодух, хозяйства обеспечены запасами семян, в том числе собственной селекции, а современные агротехнологии позволяют компенсировать часть потерь.

Вячеслав Рыжков