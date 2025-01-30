Тепло растревожило агробизнес

Озимые под коркой льда, коровы в стрессе и страх возвращения заморозков — “Ъ FM” спросил у российских аграриев, как сказывается на их бизнесе аномально теплая зима. И если одни с тревогой ждут обещанных синоптиками к концу следующей недели морозов до -10, то другие внезапно выиграли от текущей природной аномалии. В тревогах и радостях агробизнеса разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Зима недаром злится, но в этом сезоне климатические циклы все решили за нее. На фоне, как выражаются синоптики, экстремального потепления от снежного покрова остались одни воспоминания. А в московских и подмосковных лесах зазеленела трава, проснулись клопы и на радость дачникам проросли опята. То ли «еврозима», то ли «мососень», иронизируют эксперты.

Аграрии пока заняли выжидательную позицию. Еще в декабре аналитики центра «ПроЗерно» указывали, что доля плохих и не взошедших озимых культур достигла беспрецедентного уровня, превысив 37%. Осень во многих регионах выдалась сухой, а если в феврале еще и морозы вернутся, урожай зерновых под угрозой, говорит независимый аграрный эксперт Александр Корбут: «В ряде случаев на полях возникает ледяная корка, которая может повредить растения. Если неожиданно ударят сильные морозы, растения могут погибнуть. Каких-то рекордных урожаев ждать не следует. Средненькие, на уровне прошлого года — где-то 125 млн. тонн. Недобор может быть порядка 10-15 млн. тонн. Если брать текущую среднюю цену, где-то 15 тыс. руб. за килограмм, огромное количество миллиардов».

Отсутствие снега и возвращение морозов опасны повреждением корней плодовых деревьев и ягодных кустарников. Впрочем, серьезно навредить им смогут только очень сильные перепады температур, указывает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин: «На юге такая зима каждый год. Краснодарский край возьмите: то -3, то +15, то +5. А у нас болтается около -2 …+3. Снега ноль, но и температур нет отрицательных.

Боятся нужно, если ударит 30-градусный мороз, но пока ничего такого не предвидится. Лишь бы не было сильных перепадов. Если не будет, то и слава богу».

Теплая зима плохо влияет и на диких животных, указывают эксперты. Вместо спячки они могут агрессивно бродить по лесу в поисках пропитания. Аномальным оказалось и поведение крупного рогатого скота. В московской области на деревенских лугах взошли озимые, и вышли пастись коровы, пишут местные СМИ. Чего не скажешь о псковских буренках, говорит основатель и президент группы компаний «Кабош» — это производитель молочной продукции и сыров — Дмитрий Матвеев: «Погодные условия губительно влияют на здоровье животных. Когда корова находится в стрессовом состоянии, она может терять от одного до четырех литров молока в день. А теперь представьте, когда у вас, допустим, 200 дойных коров, 4,8 тыс. литров молока. На молоко влияет все. Корма — часть кукурузы мы храним в поле. Псковская область — это регион, где уровень грунтовых вод очень высокого залегания. Все превращается в грязь, и часть этой грязи попадает в корма».

Неожиданным бенефициаром оттепели стал рынок улиток. За последние четыре года он вырос более чем в два раза за счет 100-процентной рентабельности, низкого порога входа и отсутствия крупных агрохолдингов, писал Forbes. Сейчас в России больше 200 таких хозяйств. И, видимо, их число будет только расти, рассуждает основатель Союза улитководов, владелец хозяйства «ЭкоДеревушка» Сергей Балаев: «В том году в апреле было +20, и мы выпускали улитку в поля. Представляете, насколько раньше мы сможем начать выращивать улитку в полях в 2025 году? Мало того, мы уже научились выращивать улитку: первый сбор у нас идет два месяца и две недели.

То есть в этом году мы будем собирать как минимум два урожая. И мы потеплению только радуемся.

Некоторые из фермеров, которые приезжают ко мне на обучение, хотят перебраться в те регионы, где теплее».

По данным синоптиков, январь может стать самым теплым за 146 лет и завершиться целой серией суточных температурных рекордов. А к лету, видимо, стоит ожидать аномальных отчетов по выводу улиток.

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