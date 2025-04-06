Два человека попали в больницу после массового ДТП на Индустриальном проспекте

Полиция проводит проверку по факту массового ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Дорожный инцидент с несколькими автомобилями и пострадавшими произошел 5 апреля в 21:48 на пересечении Индустриального проспекта и проспекта Косыгина, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На месте сотрудниками Госавтоинспекцией было установлено, что дорогу на перекрестке не поделили Skoda Rapid, Renault Logan и Audi.

В результате столкновения травмы средней степени тяжести получили двое мужчин, 33 и 45 лет, они госпитализированы. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что иномарка после столкновения с другой машиной сбила двух девушек на Институтском проспекте в Петербурге.

Андрей Цедрик