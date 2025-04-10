Хуснуллин: в России хотят продлить семейную ипотеку

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство намерено продлить меры семейной ипотеки. Об этом господин Хуснуллин рассказал в интервью «Известиям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В первую очередь это будет продление мер семейной ипотеки, потому что для бюджета такие льготы обходятся очень дорого. Независимо от того, какая ставка, человек всё равно платит только 6%, а разницу банкам возмещает государство»,— сообщил вице-премьер.

Он добавил, что правительство также намерено «расширять ипотеку». Речь идет об увеличении темпов ипотеки на территории Дальнего Востока и в регионах, вошедших в состав России в 2022 году. «Самое главное сегодня — создать условия, чтобы люди, которые вложились в жилье, знали, что оно будет достроено»,— сказал Марат Хуснуллин. Он отметил, что меры поддержки также должны касаться застройщиков, чтобы минимизировать риски недостройки домов. В частности, рассматриваются вопросы налоговых послаблений для строительных компаний.

Марат Хуснуллин добавил, что сейчас в России не планируют вводить новые ипотечные программы. Правительство стремится «удержать» те проекты, которые реализовываются сейчас. На поддержку существующих программ планируется потратить около 1 трлн руб., не заложенных в изначальный бюджет.