Спрос на сельхозтехнику на юге России упал почти на четверть

Спрос агропредприятий Южного федерального округа на сельскохозяйственную технику сократился на 24,6% за последний год на фоне ее подорожания, говорится в исследовании электронной торговой площадки «ТендерПро».

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«По нашим подсчетам, за прошедший год импортная сельхозтехника в среднем подорожала на 27%, а российская — на 13%. Основные причины — волатильность курса рубля, рост утилизационного сбора и сохраняющиеся санкции. Учитывая, что эти факторы по-прежнему актуальны, мы прогнозируем дальнейший рост цен на сельхозмашины в 2025 году и, как следствие, еще большее снижение спроса со стороны агропредприятий»,— рассказала «Ъ-Кубань» коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

В 2024 году наибольшее падение интереса аграриев наблюдалось к косилкам (на 26,3%), тракторам (на 23,3%), комбайнам (на 21,39%) и сеялкам (на 8%). Существенно уменьшился спрос и на различное оборудование: доильные аппараты потеряли 32,8% интереса, зернодробилки — 30,6%, сепараторы — 21,4%, холодильное оборудование — 16,9%, маслобойки — 14,1%, инкубаторы — 3,6%.

Наталья Решетняк