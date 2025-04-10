Последние дни фондовый рынок лихорадит из-за решений президента США Дональда Трампа по поводу импортных пошлин. Так, 7 апреля на российском фондовом рынке произошло одно из крупнейших падений за последнее время: индекс Мосбиржи потерял около 120 пунктов. Чего ожидать инвесторам в дальнейшем, на что рассчитывать и как действовать — рассказал предприниматель и квалифицированный инвестор Азат Валеев.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото из личного архива Азата Валеева Фото: Фото из личного архива Азата Валеева

2025 год обещает стать одним из самых прибыльных на российском фондовом рынке. И на это есть как минимум две причины.

Во-первых, мы отыграем геополитическую премию фондового рынка, которую сейчас я оцениваю в 30-60% дисконта из-за конфликта на Украине. Сейчас рынок не растет, люди не спешат инвестировать, даже боятся это делать. Как только станет ясно, что развязка близка, мы эту премию получим. Вероятность этого сценария — 80%. Лучшее время для покупки активов и ценных бумаг с дисконтом — первый и второй квартал этого года.

Во-вторых, снижение ключевой ставки Центрального банка. Сейчас она запредельно высокая. ЦБ не учитывает возможное завершение геополитического конфликта в своих прогнозах, хотя это мощный фактор, который повлияет на решения главных финансистов страны. Если посмотреть, как себя чувствует наш бизнес, то из-за высокой ставки во многих сферах уже начинаются корпоративные дефолты. Для компаний подняли кредиты, пострадал аграрный сектор. Если так продолжится еще хотя бы полгода, череда каскадов и дефолтов может увести экономику в рецессию.

В сценарии, на который я ориентируюсь, снижение ставок состоится и будет достаточно агрессивным. Это не 1-2 пункта до конца года, как многие ожидают, а по 2-3 пункта на каждом этапе. А каждый пункт — это огромное количество ликвидности, которое перельется в фондовые рынки из депозитов.

3-4 пункта составят серьезный капитал (на депозитах лежит около 60 триллионов рублей), и даже их часть создаст очень позитивный эффект для фондового рынка. Думаю, этот сценарий реализуется уже во втором полугодии.

Еще один позитивный фактор — вероятное и скорое возвращение России в мировую финансовую систему, потенциальная разморозка Мосбиржи, движение капитала из-за границы в нашу страну и обратно. Это тоже значимый фактор, потому что многие бизнесы действительно хотят вернуться в РФ. С удовольствием зайдут на наш фондовый рынок китайские инвесторы, что принесет мощный приток иностранного капитала.

Россия собирала каскадом «черных лебедей» (неожиданные события с катастрофическими последствиями для финансовых рынков) за последние годы, но мы устояли, выжили, сохранили экономику. Мы не скатились в турецкий или аргентинский сценарий, нам действительно повезло с адекватным финансовым блоком страны. И сейчас время копить «белых лебедей».

Говоря о том, как заработать в 2025 году на инвестициях, нельзя не упомянуть и вложения в криптовалюту. Биткоин за 2024 год стал самым доходным активом с ростом в 145%, обогнав по капитализации даже серебро. По моим прогнозам, в 2025 году на крипторынке будет Bull Run — бешеный рост. Любые рынки подвержены определенным циклам, в крипте эти периоды длятся 4 года: рост, коррекция, потом падение. Прошлый цикл роста был в 2021 году, потом рынок падал, в 2024 пошел в рост, и на 2025 год приходится пик потенциала.