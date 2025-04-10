Воронежский «Центрторг» увеличил выручку и сократил чистую прибыль в 2024 году

Воронежское ПАО «Центрторг» отчиталось о своих финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании за этот период составила 2,76 млрд руб. против 2,63 млрд руб. в 2023-м. Чистая прибыль предприятия составила 2,34 млн руб., тогда как в прошлом году показатель равнялся 17,59 млн руб. Это следует из бухгалтерской документации ПАО.

Себестоимость продаж выросла с 2,09 до 2,17 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась с 72,12 млн руб. до 75,16 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 24,4 млн руб. В его состав, по собственным данным, входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), а также оптовый склад алкогольной продукции. Является одним из основных юрлиц одноименной продуктовой сети. По данным на второе полугодие 2024 года, 55,64% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,93% — у его зама Алексея Сухарева, 3,725% — у Аллы Сухаревой, 2,538% — у Алемпиады Дударевой, у детей господина Дударева, Татьяны Родькиной и Дмитрия Дударева — 0,322% и 0,324% соответственно, 0,0166% — у Ильи Родькина. Управляет обществом ООО «КФ Центрторг» господа Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев.

Мария Старикова