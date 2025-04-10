Производство спирта упало на 12% из-за роста акцизов

Производство пищевого спирта в России в I квартале 2025 года сократилось на 12% в годовом выражении, до 12,94 млн дал, отгрузки упали на 25%, до 8,39 млн дал. Основная причина — резкое повышение акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь с начала года, что спровоцировало предновогодние закупки дистрибуторами.

Снижение затронуло и рынок крепкого алкоголя: производство водки упало на 22,7%, коньяка — на 25%. Исключение — вина, выпуск которых вырос на 11,5–15,6%.

С 1 января акциз на этиловый спирт увеличен на 15%, до 740 руб. за литр, а МРЦ на водку поднялись на 16,7%, до 349 руб. за 0,5 л. Это вынудило ритейлеров заранее нарастить запасы, что временно снизило спрос.

Крупнейший производитель — «Росспиртпром» — сократил выпуск на 23%, а «Ренессанс», напротив, нарастил на 38%. Эксперты прогнозируют восстановление рынка к маю, когда запасы в цепочке дистрибуции иссякнут.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Градус перешел к испарению».