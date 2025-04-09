На ЦКАД запустили движение беспилотных грузовиков

На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области 9 апреля запустили движение беспилотных грузовиков. В эксперименте, который курирует Минтранс России, участвуют четыре большегруза. Контролирующий движение машины инженер-испытатель должен находиться в кабине машины, но необязательно на водительском месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск движения беспилотных грузовиков по ЦКАД

Фото: пресс-служба NAVIO Запуск движения беспилотных грузовиков по ЦКАД

Фото: пресс-служба NAVIO

Беспилотные транспортные средства передвигаются по дорогам в рамках экспериментально-правовых режимов (ЭПР), позволяющих организаторам испытаний отступать от требований ПДД. В 2023 году в рамках ЭПР движение беспилотных грузовиков запустили на трассе М-11 «Нева». Собственные испытания беспилотной легковой машины проводит «Яндекс», беспилотных трамваев — департамент транспорта Москвы.

Беспилотники способны двигаться в среднем на 11% быстрее, чем обычные грузовики с водителями, заявили в Минтрансе. Ведомство также ожидает снижения расходов на топливо и комплектующие на 10–14% для маршрутов протяженностью более 1 тыс. км. «В следующем году планируется открыть беспилотное грузовое сообщение на трассе М-12 "Восток"»,— заявил замглавы ведомства Валентин Иванов.

Министерство, напомним, готовит проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», который разрешит испытывать машины без испытателя в кабине (или салоне) транспортного средства. Документ должен быть представлен в ближайшие месяцы.

Иван Буранов