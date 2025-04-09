Инвестиции в коммерческую недвижимость выросли на 30%

Объем вложений в коммерческую недвижимость России в первом квартале 2025 года составил 136 млрд руб., что на 31% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ», рассказала руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Ксения Александриди. По ее словам, почти половину инвестиций обеспечили конечные пользователи.

«Уже объем трансакций достаточно существенный. Мы понимаем, что прошлые два года — это во многом аномалия. Это был самый высокий объем инвестиций за весь период наблюдений. Все было приурочено к выходу иностранных инвесторов и собственников из активов на рынке, которые они имели»,— рассказала госпожа Александриди. По прогнозам IBC Real Estate, к концу года объем инвестиций в недвижимость в России составит 550–600 млрд руб., из которых 400–450 млрд руб. придется на Московский регион.

В структуре инвестиций, по словам эксперта, в первом квартале 2025 года лидером по вложениям стал офисный сегмент, благодаря двум большим сделкам. Дочерняя компания ЛУКОЙЛа приобрела бизнес-центр «AFI2B», а Т-Банк закрыл сделку по покупке у девелоперской компании Vos’hod здания Центрального телеграфа.

По данным IBC Real Estate, объем инвестиций в недвижимость по итогам 2024 года превысил 1 трлн руб. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Одним из главных трендов года стала покупка объектов «под себя»: доля конечных пользователей составила 35% в объеме инвестиций, хотя ранее показатель не превышал 29%.