Сады-трансформеры в 2025 году разместят на четырех локациях Петербурга

В текущем году сад-трансформер, как и в прошлые годы, появится на площади перед Мариинским дворцом. Растения разместят еще на трех локациях, заявил в ходе прямой-линии вице-губернатор Евгений Разумишкин.

«Запланирован в этом году будет, безусловно, этот адрес (площадь перед Мариинским дворцом — прим. «Ъ-СПб»), на Московском проспекте, Якорная площадь в Кронштадте. В прошлом году, к сожалению, не получились, там были объективные факторы. Это Университетская набережная»,— перечислил вице-губернатор.

Господин Разумишкин подчеркнул, что для города важно, чтобы к этой работе были привлечены садово-парковые хозяйства. Компании будут выбраны с помощью конкурса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в прошлом году Смольный выделял на сад-трансформер в Кронштадте около 74 млн рублей.

Татьяна Титаева