Карпова Наталья Васильевна

Родилась в Липецке. В 1994 году окончила Академию нефти и газа им. И. М. Губкина. В 1995−2000 годах работала в страховых брокерских компаниях Jardine Insurance Service, HSBC Gibbs, Seascope Limited. В 2001 году окончила Chartered Insurance Institute (Сертифицированный институт страхования, Лондон).

Занимала должность заместителя гендиректора по страхованию имущества и ответственности в «АльфаСтраховании». В 2005 году стала исполнительным вице-президентом группы «Ренессанс Страхование». Руководила корпоративным блоком компании от создания и продаж страховых продуктов корпоративным клиентам до урегулирования убытков и перестрахования.

Три года подряд (2010−2012) признавалась лучшим специалистом в России в сфере корпоративного страхования по версии журнала «Карьера».

В октябре 2016 года возглавила блок андеррайтинга РНПК. С 1 июля 2019 года была назначена на должность президента—председателя правления РНПК.