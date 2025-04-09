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Коммерсантъ FM
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Российская национальная перестраховочная компания (РНПК)

Company profile

Учреждена решением Банка России 29 июля 2016 года. Получила лицензию на перестраховочную деятельность 12 октября того же года. Компания создана с целью организации дополнительной защиты имущественных интересов страхователей в условиях международных санкций.

Оплаченный уставный капитал составляет 21,3 млрд руб. В марте 2022 года ЦБ гарантировал увеличение капитала РНПК до 750 млрд руб. В том же году РНПК в полном объеме приняла портфели, которые ранее были размещены в перестрахование в компаниях, являющихся резидентами недружественных государств, сохранив для российских страховщиков действовавшие условия перестрахования.

В 2024 году объем начисленной перестраховочной премии составил 104,2 млрд руб., инвестиционный доход достиг 26 млрд руб. Рейтинг АКРА от 5 марта 2025 года установлен на уровне ААА (RU), прогноз «стабильный».

  • Газета «Коммерсантъ» №65 от 10.04.2025, стр. 10

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