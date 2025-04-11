Степе Короткову оплачена хирургия

4 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Ярославия» мы рассказали историю пятилетнего Степы Короткова из Ярославской области («Дядя Степа», Светлана Иванова). У мальчика врожденная аномалия развития правой ноги — она тоньше и короче левой, разница в длине ног достигла уже 5 см. Степе трудно ходить, есть риск искривления позвоночника. Чтобы спасти мальчика, нужно провести многоэтапную хирургию с установкой раздвижного штифта. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 926 100 руб.) собрана. Родители Степы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан Коротков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Степан Коротков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 4 апреля 8011 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Ярославия», «Кузбасс», «Пермь» и еще 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 56 компаний исчерпывающе помогли 136 детям, собрано 26 176 705 руб.