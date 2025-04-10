В недрах не нашлась целесообразность

Полиметаллический холдинг «Селигдар» (MOEX: SELG) отказался от развития месторождения рудного золота на участке Школьный в Якутии. Разработка месторождения оказался экономически нецелесообразной, что, возможно, объясняется сложными условиями региона и геологическими трудностями. Еще одним фактором, не исключают аналитики, могла стать конкуренция внутри компании за финансирование других проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Холдинг «Селигдар», ведущий добычу золота и олова, отказался от развития месторождения рудного золота на участке недр Школьный в Якутии, следует из отчетности по МСФО за 2024 год. Владеющее лицензией на геологическое изучение участка ООО «Двадцать третья концессионная компания» проходит процедуру ликвидации. Решение принято ввиду отсутствия экономической целесообразности разработки месторождения, сказано в отчетности.

«Селигдар» приобрел 51% компании в 2021 году. Партнером в проекте был «Русгеоресурс» Игоря Снегурова. В «Селигдаре» рассчитывали, что развитие месторождение позволит нарастить ресурсную базу холдинга в Алданском районе Якутии вблизи действующих производственных объектов, в частности, ГРК «Рябиновый».

В «Селигдаре» сообщили “Ъ”, что активно ведут геологоразведочные работы по ряду проектов. По участку недр Школьный принято решение о нецелесообразности разработки месторождения в связи с отсутствием экономической эффективности, подтвердили в компании. По остальным проектам холдинг продолжает вести работы без каких-либо изменений, добавили в «Селигдаре».

В 2024 году «Селигдар» произвел 8,2 тонны лигатурного золота, 3 тыс. тонн олова в концентрате, 1,18 тыс. тонн меди и 103 тонны вольфрама. Выручка холдинга по МСФО в 2024 году выросла на 6%, до 59,3 млрд руб., чистый убыток увеличился на 11%, до 12,8 млрд руб. На конец 2024 года 50,62% холдинга владело ООО «Максимус», доли в котором принадлежат совладельцам группы «Русские фонды» Константину Бейриту и Сергею Васильеву.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов отмечает, что условия добычи в Якутии достаточно суровые, а сам регион имеет ограниченное покрытие необходимой инфраструктурой для комфортного проведения работ. Источником дополнительных расходов могли выступить геологические трудности. «Если концентрация золота в месторождении оказалась ниже планируемой, то разработка месторождения могла обеспечить слишком низкую рентабельность. В крайнем случае могла быть убыточной»,— поясняет он. По данным аналитиков «Альфа-Инвестиции», у «Селигдара» самая высокая себестоимость добычи золота в своем сегменте.

К тому же, продолжает Андрей Смирнов, холдинг терпит чистый убыток второй год подряд и увеличивает долговую нагрузку, что сжимает возможности по финансированию некоторых проектов. По итогам 2024 года финансовый долг «Селигдара» вырос в 1,5 раза, до 90,55 млрд руб. Как отмечает господин Смирнов, холдинг параллельно инвестирует в месторождение Хвойное: «Конкуренция за финансирование могла сыграть не в пользу участка Школьный». Как сказано в обзоре «Велес Капитала», цель инвестиционной программы «Селигдара» — рост производства золота до 659 тыс. унций к 2030 году против 245 тыс. унций в 2024 году. Два крупных проекта — Хвойное и Кючус, которые должны обеспечит дополнительные 80 тыс. унций и 322 тыс. унций соответственно.

Как отмечается в обзоре «Велес Капитала», мировые цены на золото закрепились выше $3 тыс. за унцию, что стало следствием высокого глобального спроса. Глобальные инвесторы предъявляют рекордный спрос на золото уже четвертый год подряд, ощутимый вклад в потребление сделали и ЦБ развивающихся стран, указывают аналитики. По словам Андрея Смирнова, в периоды роста цен на золото отказ от проектов разработки новых месторождений происходит реже. Но, указывает он, это капиталоемкий, длительный процесс, который требует точных расчетов.

Анатолий Костырев