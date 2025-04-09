Спикер гордумы Тамбова Елена Леонова возглавит местное отделение «Родины»

Председатель городской думы Тамбова Елена Леонова будет назначена руководителем местного отделения партии «Родина». Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Леонова

Фото: Тамбовская городская дума Елена Леонова

Фото: Тамбовская городская дума

Госпожа Леонова заменит на посту руководителя ячейки Максима Косенкова, который на этой неделе принял решение вступить в «Единую Россию» по приглашению врио губернатора Евгения Первышова. Глава региона объяснил свое предложение тем, что оно поможет «обеспечить достойное развитие областного центра». В «Родине» сейчас готовят документы для назначения госпожи Леоновой.

Елена Леонова является председателем гордумы Тамбова с 2020 года. Тогда «Родина» получила большинство мандатов на выборах. После этого Максим Косенков возглавил администрацию города. Для его утверждения в должности депутаты изменили городской устав, вернув должность назначаемого сити-менеджера.

Подробнее о переходе мэра Тамбова из «Родины» в «Единую Россию» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев