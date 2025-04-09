КНР и США достигли неторгового баланса

С полудня 10 апреля Китай увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, сообщило 9 апреля центральное телевидение страны. С учетом предыдущего повышения КНР пошлин 4 марта до 20% совокупный тариф на поставки из Америки составит 104% — и выравняется с вступившими в силу в ночь на 9 апреля американскими пошлинами — как и предполагал «Ъ» 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ted S. Warren, File / AP Фото: Ted S. Warren, File / AP

Движение Пекина «навстречу» Вашингтону объясняется меньшей краткосрочной зависимостью КНР от поставок из США: значительную их часть составляет «промежуточный» импорт, а совокупный объем втрое меньше, чем в обратном направлении.

Учитывая, что 104% — буквально запретительный тариф, де-факто означающий практически полную и быструю заморозку поставок, потребительский рынок КНР в ближайшие недели окажется задет новыми ввозными пошлинами значительно меньше, чем торговля в США остановкой поставок конечного импорта из Китая.

Неизбежный рост цен, учитывая, что президенту США Дональду Трампу важно продемонстрировать быстрые успехи своей администрации в начале его второго срока, усиливает позицию Пекина.

Даже если предположить, что часть переговоров с другими странами приведет к соглашениям о снижении торговых барьеров, процесс, как ранее признавали американские власти, займет месяцы — и неизвестно, получится ли заместить поставки из КНР другим импортом в сопоставимом объеме ($525 млрд в год).

Отметим, впрочем, что дальнейшее повышение ставок не имеет экономического смысла — нынешний их уровень на практике означает остановку взаимной торговли, и разрешение кризиса потребует политических переговоров, когда стороны окажутся к ним готовы. При этом чем дольше окажется этот период, тем сильнее будет давление непроданных в США китайских товаров на рынки других торговых партнеров — и вероятность введения ими защитных мер, что лишь увеличит скорость деглобализации, подготовку к последствиям которой уже обсуждают и власти РФ.

Олег Сапожков