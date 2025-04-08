«Подарок Трампа Пекину»

По мнению многих наблюдателей в мире, Дональд Трамп явно недооценил готовности Китая вступить в торговую войну с США и переоценил желание Пекина договариваться с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай считает новые тарифы Трампа «ошибкой на ошибке» и ищет возможности для себя в глобальной войне

Пока многие страны пытаются заключить тарифные соглашения с Трампом, Китай противостоит ему, надеясь превратить «кризис в благоприятную возможность»... Торговые партнеры Китая, вероятно, отнесутся к таким заявлениям скептически. Хорошо известно, что Пекин использует доступ к своему огромному рынку в качестве оружия принуждения... Но у стран, возможно, и не будет иного выбора, кроме как стремиться к укреплению связей с Китаем, если тарифы США, которые ударяют как по американским союзникам, так и по конкурентам, станут новой нормой.

Ответные пошлины Пекина создают угрозу яростной торговой войны с Вашингтоном

Сменив тон, Китай отказался от своего призыва к торговым переговорам, что повысило перспективы продолжительного периода тарифной эскалации... До прошлой пятницы действия Пекина считались относительно сдержанными и взвешенными... Переход Пекина к более «агрессивной, направленной на эскалацию» позиции делает заключение сделки по прекращению торговой войны между двумя сверхдержавами в краткосрочной перспективе «крайне маловероятным», считают экономисты Capital Economics.

Шантаж тарифами не запугает Китай

Китай объявил о ряде контрмер, в которых международное сообщество увидело твердую решимость и желание Китая защищать свой суверенитет, безопасность, развитие и поддерживать международную честность и справедливость во всем мире. Шантаж тарифами не запугает Китай и не подорвет справедливость... Китай — древняя цивилизация, известная своими традициями этикета и уважения... Однако стойкость перед лицом давления и угроз в равной степени является отличительной чертой китайского духа. Оглядываясь назад в прошлое, можно сказать, что Китай был непоколебим даже во времена бедности и слабости — и уж тем более он никогда не уступит гегемону сейчас.

Торговая война между США и Китаем становится все страшнее

США и Китай, вероятно, движутся к долгосрочной торговой войне, которая грозит обоюдным уроном их экономикам и рынкам всего мира… И нет гарантий тому, что Си хочет заключения сделки.

Торговая война — подарок Трампа Пекину

Запретительные таможенные пошлины, введенные Дональдом Трампом, являются верхом экономического абсурда: якобы предназначенные, чтобы «вернуть Америке ее величие», они, напротив, ослабят ее конкурентоспособность и в конечном итоге подорвут ее доминирование в мировой экономике. Безумие на этом не заканчивается, потому что эти тарифы — геополитическая глупость. Укрепляя позиции главного соперника США, Китая, на мировой шахматной доске, они сыграют на руку единственной стране, способной поставить под угрозу превосходство США, той стране, чье могущество американский президент поклялся сдерживать.

Подготовил Кирилл Сарханянц