В выловленной в Финском заливе корюшке нашли возбудителей дифиллоботриоза

При анализе пробы от партии корюшки, которую выловили в западном рыбохозяйственном бассейне Финского залива, установлены возбудители дифиллоботриоза. О том, как не заразиться им, сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Если возбудитель обнаружен, партия рыбы признается условно годной. Ее могут направить на реализацию только после обеззараживания замораживанием при температуре -18 градусов, ее выдерживают в течение более 48 часов.

Возбудитель дифиллоботриоза опасен для человека. Если термическая обработка будет недостаточной, у потребителя может быть гельминтоз – дифиллоботриоз. Его сложно диагностировать и вылечить.

Специалисты рекомендуют заморозить корюшку, если рыба была куплена вне мест санкционированной торговли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сезон продажи корюшки стартовал в Петербурге 1 апреля, заработали 70 официальных площадок.

Татьяна Титаева