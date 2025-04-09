Клуб «Буффало Сейбрс» в 14-й раз подряд не вышел в play-off НХЛ

Команда «Буффало Сейбрс» в 14-й раз подряд не вышла в play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Последний раз клуб участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли в сезоне-2010/11.

Сейчас «Буффало» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 79 очками в 77 играх. От входящего в зону play-off «Монреаля» его отделяют 11 баллов. Максимальное количество очков, которое «Буффало» может набрать за оставшиеся пять игр, — десять.

«Буффало» продолжает обновлять антирекорд НХЛ по невыходу в play-off. До этого по десять сезонов подряд в play-off не выходили нынешний обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» (2001–2011; сезон-2004/05 не проводился из-за локаута) и финалист прошлогоднего розыгрыша «Эдмонтон Ойлерс» (2007–2016). По продолжительности серии без постсезона во всех главных спортивных лигах Северной Америки «Буффало» сравнялся с клубом «Нью-Йорк Джетс», выступающим в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

Таисия Орлова