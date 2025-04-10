Каждый жертвователь на строительство храма в Чебоксарах получит личный цифровой сертификат (NFT-токен) в формате изображения, а в будущем станет доступен аудио-токен с уникальными аудиозаписями Митрополита Варнавы. Такой актив невозможно подделать или потерять, что позволит навсегда сохранить память о добром деле участников сбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Сбер впервые выпустил благотворительные NFT-токены в рамках благотворительного проекта фонда «Воскресение», который стартовал в Чувашии. Факт каждого пожертвования на строительство храма Сергия Радонежского в Чебоксарах будет сохранен в блокчейне (NFT). Такую инициативу предложил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Храм Сергия Радонежского — единственный в Чувашии в честь этого святого. После завершения работ он станет самым большим в Чебоксарах.

Каждый жертвователь получает уникальный цифровой сертификат (NFT-токен), хранящийся в блокчейне. Такой актив невозможно подделать или потерять, что позволит навсегда сохранить память о добром деле участников сбора.

Им также будут доступны и традиционные благодарности: молитва и ежедневное поминовение в храме, размещение имени на гранитном поясе храма или специальное издание книги о митрополите Варнаве.

Собранные средства пойдут на внутреннюю отделку храма, роспись стен, строительство православного просветительского центра с гимназией для младших классов и создание комфортного пространства для прихожан.

«Наш проект сочетает социальную значимость и новейшие технологии, что обеспечивает максимальную прозрачность и защиту данных. Сбер впервые запустил благотворительные NFT-сертификаты на своей платформе цифровых активов, и уже сегодня каждый желающий может стать благотворителем и получить свой уникальный токен. Мы предлагаем жителям Чувашии и всей России уникальную возможность принять участие в благом деле. По нашей оценке, через три года более 50% рынка благотворительности в России будет реализовано в таком виде через цифровые активы»,— отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В России впервые выпускают благотворительные токены для финансирования строительства православного храма по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Этот собор станет одним из самых красивых православных храмов в России. Уверен, что жители Чебоксар, Чувашии, всей страны, а также зарубежные гости обязательно будут посещать этот храм, для того чтобы полюбоваться его красотой и помолиться о Божьей помощи и поддержке. Впервые для благотворительности мы используем новую цифровую форму, которая станет хорошим применением современных технологий для благого дела. А в дальнейшем она может быть масштабирована и для реализации любых других благотворительных проектов в нашей стране. Благодарен Сберу и всем участникам финансирования строительства храма за вложения в доброе дело»,— сказал председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Поддержать строительство храма можно на сайте.

ПАО Сбербанк