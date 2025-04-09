На Широкой речке построят новый завод по переработке мусора

В Екатеринбурге планируют построить новый мусороперерабатывающий комплекс на Широкореченском полигоне, сообщил заместитель главы города Владимир Гейко в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Владимира Гейко, администрация города совместно с региональным оператором проектирует комплекс на той же территории, где уже работает мусоросортировочный цех.

После рекультивации Широкореченского полигона все твердые бытовые отходы в Екатеринбурге принимаются на Северном полигоне, эксплуатация которого продлена до 2031 года — каждый год на него поступает 490 тыс. тонн мусора. Расширять его не собираются. «В тех границах, которые он сейчас существует, он будет использоваться. Понятно, что по окончании емкости этого полигона будет проведена такая же рекультивация, как и на Широкой речке. Беспокоиться не надо. Противодействия местных жителей могут быть всегда, но мы же с вами живем и производим отходы. А отходы эти необходимо где-то захоранивать»,— сказал господин Гейко.

Заместитель главы Екатеринбурга также высказался против введения штрафов для тех, кто не сортирует отходы, отметив важность воспитания и убеждения граждан через создание условий для сортировки мусора, в частности, станции для разделения отходов собираются устанавливать поближе к местам проживания людей. «В "Меге" мы создали такой большой раздельный комплекс для сдачи разных материалов. И там очереди наблюдаются. Сейчас по городу будем внедрять, у нас восемь станций уже таких стоит»,— рассказал Владимир Гейко.

Напомним, полигон «Широкореченский» ввели в эксплуатацию в 1960 году. Складирование мусора на нем прекратили в 2015 году. В октябре 2020 года полигон включили в федеральный реестр объектов, подлежащих рекультивации, на реализацию проекта было выделено 499 млн руб. Рекультивацию завершили осенью 2024 года — в общей сложности удалось рекультивировать 23,1 га земли.

Ирина Пичурина