В Самаре выявлено 3 тысячи нарушений по содержанию автодорог

В 2024 году и истекшем периоде 2025 года выявлено почти 3 тыс. нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и содержания автомобильных дорог. В суды предъявлено 280 заявлений с требованием обязать органы власти отремонтировать улично-дорожные сети (600 улиц). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, прокурор Самары обязал региональный минтранс устранить дефекты дорожного покрытия в виде колеи на участках дорог Московского, Красноглинского, Волжского шоссе. Министерство заключило контракт на ремонт дорог, решение суда исполняется. Администрация Самары исполняет 207 решений судов.

В текущем году на ремонт дорог предусмотрено финансирование в размере более 2,5 млрд руб. На их содержание — 1,6 млрд руб. Заключены контракты на указанные цели. Приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние находится на контроле прокуратуры Самары.

Руфия Кутляева