Михаил Ефремов покинул исправительную колонию в Белгородской области

61-летний актер Михаил Ефремов, отбывавший наказание за смертельное ДТП в исправительной колонии общего режима №4 в белгородской Алексеевке, вышел на свободу сегодня утром, спустя 4,5 лет заключения. Об этом рассказал адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко. По словам господина Падалко, его доверитель «уже едет домой». Это подтвердили и в УФСИН по Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Толмачев Фото: Сергей Толмачев

Алексеевский райсуд Белгородской области в конце марта удовлетворил ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима №4 в Алексеевке. Против этого не возражали ни администрация исправительного учреждения, ни прокуратура. Юрий Падалко заявлял тогда, что из-за хронической обструктивной болезни легких его доверителю необходимо лечение в специализированной клинике, которой нет в системе ФСИН.

Михаил Ефремов находился под стражей с сентября 2020 года. Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в смертельном ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и назначил восемь лет лишения свободы. В октябре в апелляции срок был сокращен до 7,5 лет. Через месяц после вступления приговора в силу актера этапировали в белгородскую колонию.

В основу уголовного дела легла авария на Садовом кольце в Москве, которая произошла в июне 2020 года. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался от полученных травм в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики.

Подробнее об удовлетворении ходатайства об УДО — в публикации «Ъ» «Встал на путь невождения».

Сергей Толмачев