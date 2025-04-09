В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ женщин с детьми

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков подготовили законопроект об освобождении женщин с детьми от налога на доход. Документ планируют внести в Госдуму, но, когда конкретно, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. От уплаты налога освободят женщин в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления ими первого ребенка. Доход женщины не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда. Также предлагается освободить от налога на доход женщин любого возраста в случае рождения или усыновления второго ребенка, если их доход не превышает в четыре раза минимальный размер оплаты труда.

По словам господина Миронова, инициатива СРЗП создаст финансовые стимулы для повышения рождаемости. «Это не просто налоговая льгота — это инвестиция в будущее России»,— прокомментировал ТАСС господин Бабаков.

Российские компании, несмотря на рост интереса к найму женщин, пока не готовы активно расширять программы их поддержки на рабочем месте, а также программы поддержки материнства, выяснил «Ъ». Одним из объяснений, как показывает статистика «Авито Работы», может быть то, что наиболее распространенные «женские» профессии в РФ — относительно низкооплачиваемые библиотекарь, администратор и бухгалтер.

Подробности — в материале «Ъ» «Труд и материнство не смешиваются».