Труд и материнство не смешиваются

Российские компании, несмотря на рост интереса к найму женщин, пока не готовы активно расширять программы их поддержки на рабочем месте, а также программы поддержки материнства, демонстрируют изученные “Ъ” данные hh.ru. Одним из объяснений, как показывает статистика «Авито Работы», может быть то, что наиболее распространенные «женские» профессии в РФ — относительно низкооплачиваемые библиотекарь, администратор и бухгалтер, нечасто попадающие в фокус корпоративной социальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже при дефиците кадров и возможности сохранить декретные пособия молодые матери и рабочие места не очень стремятся навстречу друг другу

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Даже при дефиците кадров и возможности сохранить декретные пособия молодые матери и рабочие места не очень стремятся навстречу друг другу

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Компании пока не готовы массово вкладываться в поддержку женщин на рабочих местах. Это следует из опроса hh.ru, который компания провела в конце февраля среди 300 российских предприятий. У самой массовой доли компаний, попавших в выборку (37%), женщины среди работников составляют 10%, в 18% компаний — 25–50%, а превышает половину доля женщин-сотрудников (от 50% до 70%) лишь на 11% предприятий. В большинстве опрошенных компаний (74%) дополнительные выплаты или корпоративные программы для женщин в декрете не предусмотрены. За последние три года такие нововведения появились лишь у 11% респондентов. Например, в Т-Банке, как рассказала руководитель направления по развитию бренда компании Евгения Хейнман, в 2024 году обновили программу поддержки семьи, в частности расширили возможности компенсаций для сотрудниц, которые скоро станут мамами и работают в компании свыше двух лет. Однако трендом такой подход не стал: в 2024 году дополнительные выплаты были введены лишь в 2% компаний (вероятно, в связи с проведением в РФ Года семьи), и такая же доля компаний их отменила.

Не очень активно работодатели пользуются и господдержкой более раннего выхода сотрудниц из декретного отпуска на работу без потери пособия по уходу за ребенком — с 2024 года такая возможность введена Минтрудом. Только 6% компаний за последний год поддержали эту инициативу. Сами работницы, впрочем, большого интереса к нововведению тоже не демонстрируют — в 62% компаний заявили, что им воспользовались в прошлом году менее 2% женщин. У Соцфонда схожие цифры: в 2024 году правом сохранить пособие при досрочном выходе из декрета воспользовались 54 тыс. человек, или около 3% от находящихся в таком отпуске 1,5 млн человек.

Новые корпоративные программы, направленные на продвижение женщин на работе, появились за 2024 год лишь у 4% компаний, занимаются развитием бренда работодателя для женской аудитории 5%. «Российский рынок труда в этом плане сильно отличается от западного, где активно развивается даже отдельное направление — femtech. Общество обеспокоено падением рождаемости, снижением фертильности, но в России пока сложно представить, чтобы бизнес занимался этими вопросами. Даже несмотря на то что улучшение демографии — государственный приоритет»,— говорит гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова.

Первые госпрограммы поддержки рождаемости, отметим, появились в РФ еще в конце 2000-х годов — в первую очередь программа материнского капитала, которая впоследствии, уже в конце 2010-х, была дополнена другими выплатами. В прошлом году, запустив Год семьи, правительство отчетливо заявило о необходимости участия в поддержке демографии и корпоративного сектора — в перспективе государство будет ждать от него все больших усилий в обмен на льготы. Например, в январе Владимир Путин предложил увеличить до 1 млн руб. необлагаемую налогами сумму маткапитала, выплачиваемого компаниями сотрудникам.

Ограниченный интерес компаний к развитию корпоративных мер поддержки женщин даже при наличии госстимулирования таких инициатив в условиях дефицита кадров выглядит необычным. Так, в 2024 году женщины с активными резюме на hh.ru получили 58% приглашений на вакансии, на одно женское резюме приходилось 3,6 приглашения против 3,2 у мужчин. Впрочем, по данным «Авито Работы», самыми распространенными профессиями среди женщин сейчас являются библиотекарь, администратор и бухгалтер, не попадающие в фокус корпоративных инвестиций в удержание кадров.

Анастасия Мануйлова