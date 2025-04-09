Сделка на салфетке

В компании, управляющей бывшими активами шведского производителя бумажных изделий Essity, сменились владельцы. В их числе оказались Николай Гущин-Кузнецов, который может быть связан с группой «Гута» Юрия Гущина, а также фонды под управлением структуры Газпромбанка. Аналитики отмечают замедление темпов роста рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий, но прогнозируют, что их потребление продолжит расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Николай Гущин-Кузнецов оказался бенефициаром компании «ЭвоКом», управляющей бывшими активами шведского производителя бумажных изделий Essity. Это следует из пояснений к отчетности «ЭвоКом» за 2024 год. В документе господин Гущин-Кузнецов назван контролирующим акционером АО «Эдельвейс», которое контролирует «ЭвоКом» через ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс».

Из отчетности АО «Эдельвейс» следует, что на конец 2024 года Николай Гущин-Кузнецов владел 20% акций компании. Еще по 20% было у «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» и ЗПИФ «ААА — Иридиум» под управлением «ААА Управление Капиталом» (входит в группу Газпромбанка). Владельцем 35% указан другой фонд этой компании — ЗПИФ «Аммонит».

Николай Артемович Гущин-Кузнецов может быть членом семьи основателя группы «Гута» Юрия Гущина, чью дочь Елену СМИ называли супругой экс-президента «Гуты» Артема Кузнецова. Среди активов группы — холдинг «Объединенные кондитеры», включающий фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Гута-Девелопмент», отель Savoy в Москве и т. д. Николай Гущин-Кузнецов, по данным СПАРК, владеет 26% ООО «БГ Консалтинг», которое управляет яхтенным портом Sochi Grand Marina. Остальные 74% принадлежат Владимиру Силкину, главе фонда «Водный спорт», учредителем которого, согласно СПАРК, было АО «Гута-Страхование».

Собеседник “Ъ” подтвердил, что связанные с «Гутой» лица есть среди владельцев «ЭвоКом». По словам источника “Ъ”, доли в бизнесе также могут быть у структур, связанных с Газпромбанком. В «ЭвоКом», «Гуте» и Газпромбанке комментарии не дали. Артем Кузнецов на вопросы “Ъ” не ответил. Связаться с Николаем Гущиным-Кузнецовым “Ъ” не удалось.

«ЭвоКом» входит в тройку производителей бумажных санитарно-гигиенических изделий в РФ. Включает три предприятия в Советске, Светогорске и Веневе, которые выпускают бумажную продукцию под марками Zewa, «Торк», «Либресс» и ТЕНА. В 2026 году компания планирует вместо бренда Zewa перейти на выпуск бумаги и салфеток под маркой Zemma, сообщал в марте РБК гендиректор «ЭвоКом» Артем Лебедев. В материалах Центра системных решений (ЦСР) мощности фабрик «ЭвоКом» оцениваются в 142 тыс. тонн в год. Наибольший показатель у предприятия Hayat Kimya в Татарстане (бренды Papia, Familia) — 210 тыс. тонн. В 2024 году выручка «ЭвоКом» выросла на 23,1%, до 33,35 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 5,1%, до 2,86 млрд руб.

Essity в 2013 году продала российский бизнес ООО «Новые технологии» (сегодня — «ЭсСиЭй Хайджин Продактс»), которым на тот момент владел Игорь Шилов. Господин Шилов — основатель производителя соков «Нидан» и экс-совладелец сети «Европейский медицинский центр» (EMC). Андрей Яновский, возглавлявший на момент сделки «Новые технологии», от комментариев воздержался.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев полагает, что Игорь Шилов мог выкупать актив для себя, но в дальнейшем планы поменялись: «Вероятно, с рынка поступали предложения о продаже, что привело к корректировке первоначальной стратегии». По его оценкам, целевой IRR (внутренняя норма доходности) при продаже актива мог быть не менее 35–40%. В 2023 году Игорь Шилов выкупил хлебобулочное предприятие «Багерстат Рус» у шведской Lantmannen Unibake, а затем актив перешел агрохолдингу «Таврос».

Как отмечается в презентации ЦСР, темпы роста рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий (СГИ) в РФ замедляются, потенциал для роста остается. Объем потребления СГИ на душу населения в стране еще сравнительно низок — 5,5 кг в год, в перспективе ближайших лет данный фактор сохранится и рынок продолжит расти, считают в ЦСР. В базовом сценарии аналитики ждут роста потребления СГИ в 2025 году до 856 тыс. тонн против 834 тыс. тонн в 2024 году.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко