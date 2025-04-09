«Ритейл стори» снимают с вешалки

Российский фешен-рынок может покинуть один из дистрибуторов — «Ритейл стори», поставлявший в РФ, в частности, продукцию американского бренда Tommy Hilfiger. Обанкротить компанию намерен Совкомбанк. У оператора могли возникнуть проблемы с бизнесом из-за сокращения портфеля марок. Сейчас «Ритейл стори» представляет в России интересы австрийского производителя мужских рубашек Eterna. Этот бренд мало известен российским потребителям, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Совкомбанк сообщил о намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве ООО «Ритейл стори», обнаружил “Ъ” на Федресурсе. По данным СПАРК, 78% в компании принадлежат Павлу Баканину, остальная доля — у гендиректора Петра Гыскэ. Из материалов на Федресурсе следует, что Совкомбанк планирует также инициировать банкротство господина Баканина.

Суть претензий банка к «Ритейл стори» неизвестна. Совкомбанк отказался отвечать на вопросы “Ъ”. Получить комментарий в «Ритейл стори» не удалось.

По данным СПАРК, выручка «Ритейл стори» в 2024 году составила около 61 млн руб.— почти на 40% меньше год к году. За пять лет своего существования компания показала чистую прибыль только в 2022 году — 32 млн руб. В 2023 году ее чистый убыток составил 16 млн руб., в 2024 году — 34 млн руб.

Как отмечает старший консультант юрфирмы «Каменская и партнеры» Анна Рубина, первые иски «Ритейл стори» получила в сентябре 2024 года. Из них все требования рассматривались в упрощенном или приказном судопроизводстве, что говорит о небольших объемах задолженностей, поясняет юрист. Партнер Novator Legal Group Александр Катков на основе данных из базы Casebook добавляет, что за 2025 год зарегистрировано четыре активных судебных дела. Он считает, что действия Совкомбанка могут быть связаны с просрочками по кредитам или займам.

До 2023 года «Ритейл стори» поставляла на российский рынок продукцию американского одежного бренда Tommy Hilfiger. В марте 2022 года Tommy Hilfiger объявил о закрытии своих магазинов в РФ. В сентябре 2023 года американская Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая марками Tommy Hilfiger и Calvin Klein, передала местное подразделение топ-менеджеру Денису Щукину. Компания переименовалась в «Ритэйл экселенс» (см. “Ъ” от 13 сентября 2023 года).

Tommy Hilfiger в России также развивает по франшизе дистрибутор BNS Group. По собственным данным, эта компания управляет в России 11 магазинами Tommy Hilfiger под вывесками TH и TH Legend.

Сейчас в портфеле у «Ритейл стори» остался практически один крупный бренд — Eterna, основанный в Австрии производитель мужских рубашек.

Эта марка на российском рынке мало известна, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Лидерами в сегменте эксперт называет Hugo Boss, Van Laack, Karl Lagerfeld, Armani Exchange, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Tom Tailor. Среди специализированных сетей с широким предложением рубашек безусловным лидером по известности является Henderson, отмечает она.

Однако на маркетплейсах продажи рубашек Eterna растут. На Wildberries, по словам его представителя, в первом квартале 2025 года продажи этой продукции выросли на 90% год к году. При этом в абсолютных цифрах обороты бренда на площадке невелики. В то же время в целом продажи в категории рубашек на маркетплейсе увеличились на 40%.

4,18 триллиона рублей составил в 2024 году объем российского фешен-рынка, по данным Ozon.

При этом сам по себе сегмент премиальной мужской одежды, по словам Анны Лебсак-Клейманс, остается перспективным. При покупке такой одежды роль известности и репутации бренда очень высока, говорит эксперт, добавляя, что вывести на рынок новый бренд мужской одежды сложнее, чем женской.

Виктория Колганова