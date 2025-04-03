Президент Буркина-Фасо приедет в Москву на День Победы

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на День Победы 9 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Признательны президенту И. Траоре за его согласие принять приглашение Президента В. В. Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне»,— сказал Сергей Лавров (цитата по сайту МИД).

Как добавил министр иностранных дел России, Владимир Путин и Ибрагим Траоре находятся в регулярном контакте. Двусторонняя встреча глав МИДов России и Буркина-Фасо проходит в рамках заседания четверки Альянса государств Сахеля в Москве.

Свое участие в праздновании 80-летия Дня Победы в Москве подтвердили генсек КНР Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель, Сербии Александр Вучич, а также премьер Армении Никол Пашинян. Кроме того, в Москву прибудут представители Израиля.