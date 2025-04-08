Суд в Петербурге зарегистрировал дело о вымогательстве у кандидата в губернаторы

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Гладышева и Кирилла Метелева, подозреваемых в вымогательстве 15 тыс. долларов у бывшего кандидата в губернаторы города (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) за удаление статьи критического содержания. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в период с апреля по июнь 2024 года Гладышев — директор ООО «Глагол» — и Метелев, главный редактор интернет-ресурса konkretno.ru, вымогали у М., собиравшейся сделать заявление о своем намерении участвовать в выборах, 15 тыс. долларов за снятие критической публикации на вышеупомянутом и других сайтах.

Предположительно, потерпевшая — Мария Михайлова, которая выдвигалась от партии «Родина», но сняла кандидатуру, присоединившись к команде Александра Беглова. По версии следствия, фигуранты также требовали от нее заключить договор «об оказании информационных услуг», предполагавший денежные отчисления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что отдых в Петербурге закончился для туриста вымогательством более миллиона рублей.

Артемий Чулков